Serbia-Inghilterra diretta Euro 2024: gol di Bellingham, segui la partita di oggi LIVE

Serbia e Inghilterra si affrontano alla Veltins Arena di Gelsenkirchen nalla prima giornata del gruppo C di Euro 2024 . La kermesse continentale è ormai entrata definitivamente nel vivo , vanno delineandosi le prime gerarchie in classifica : aggiornamenti in diretta.

21:48

Fine primo tempo

Fine primo tempo, Inghilterra al riposo in vantaggio: gol di Bellingham (migliore in campo) al 13'.

21:46

45' - Due minuti di recupero

Sono due i minuti di recupero.

21:44

43' - Problemi muscolari per Kostic, sostituito da Mladenovic

Noie muscolari per Kostic, sfiancato dalla marcatura di Saka (indemoniato): costretto a uscire, al suo posto entra Mladenovic.

21:41

40' - Strepitoso Bellingham, ammonito Gudelj

Fantastico Bellingham, anche in fase di non posesso. Prima ferma Vlahovic, poi causa l'ammonizione di Gudelj.

21:37

36' - La Serbia fatica a far gioco

Passaggio orizzontali, tanti tocchi arretrati, la Serbia fatica a sviluppare un gioco offensivo degno di nota.

21:31

30' - Alexsander-Arnlod, punizione respinta

Punizione di Alexsander-Arnold respinta dalla barriera.

21:26

25' - Walker imprendibile

Walker va via a tutta velocità e mette in mezzo, nessuno riesce ad arrivare sul pallone. Pavlovic ancora in difficoltà.

21:23

22' - Tentativo di Rice

Rice quasi colpito da un cross di Alexsander-Arnold, non riesce a coordinarsi, palla sul fondo.

21:21

20' - Serbia pericolosa

Palla persa di Alexsander-Arnold, Mitrovic carica il destro: palla sul fondo. Primo squillo della Serbia.

21:19

18' - Tiro di Alexsander-Arnold

Tiro debole e fuori misura al volo di Alexsander-Arnold.

21:18

17' - Solo Inghilterra

Solo l'Inghilterra in campo. Serbia remissiva e rinunciataria, almeno per il momento.

21:14

13' - Gol di Bellingham, Serbia-Inghilterra 0-1

Saka taglia alle spalle di Pavlovic e mette in mezzo un cross sporcato dal diretto marcatore, Bellingham attacca ferocemente l'area di rigore e non lascia scampo a Rajkovic con un gran colpo di testa.

21:10

9' - Buon inizio di partita di Kostic

Buon inizio di gara di Kostic, attento in marcatura su Saka.

21:06

5' - Foden non aggancia

Bellingham fa filtrare per Foden, che manca il controllo. Allontana la difesa della Serbia.

21:03

2' - Possesso palla Inghilterra

Possesso palla insistito dell'Inghilterra. Serbia tutta dietro la linea del pallone.

21:02

1' - Partiti

Partiti, primo possesso per l'Inghilterra, recupera palla Vlahovic.

21:00

Foto di rito

Foto di rito, lancio della monetina a centrocampo: sta per iniziare Serbia-Inghilterra.

20:57

Inno della Serbia

Vlahovic apre la fila dei giocatori serbi che cantano a squarciagola il proprio inno nazionale.

20:56

Inno dell'Inghilterra

God save the king: l'inno nazionale dell'Inghilterra è intonato da tutti i tifosi dei Tre Leoni.

20:55

Dirigerà l'incontro Daniele Orsato

Daniele Orsato guida Inghilterra e Serbia in campo.

20:53

Inghilterra e Serbia nel tunnel degli spogliatoi

Inghilterra e Serbia nel tunnel che porta al campo.

20:47

Inghilterra e Serbia pronte a fare il proprio ingresso in campo

Completato il riscaldamento e fatto rientro negli spogliatoi, Inghilterra e Serbia sono pronte a tornare in campo per affrontarsi nella prima giornata del gruppo C. Nella prima partita del raggruppamento 1-1 tra Slovenia e Danimarca.

20:34

Serbia, prima volta a un Europeo

Come nazione indipendente, la Serbia si è qualificata per la prima volta ad un Campionato Europeo; in passato, ha partecipato come Jugoslavia e FR Jugoslavia in cinque edizioni, finendo seconda in due occasioni, nel 1960 e nel 1968. (LEGGI TUTTE LE CURIOSITÀ SULLA PARTITA)

20:20

Southgate: "Serve il giusto approccio emotivo"

Southgate a Sky: "Alexsander Arnold a centrocampo? Ha giocato lì contro squadre che si difendono a cinque. A volte è difficile riuscire a trovare spazi e lui ci darà più opzioni. Ci sono tanti fattori diversi che sono necessari per vincere una partita di calcio. Bisogna avere la giusta mentalità e il giusto approccio emotivo. Essendo la prima ha un'importanza speciale".

20:19

Inghilterra in campo

L'Inghilterra entra in campo, i tifosi dei Tre Leoni si fanno sentire.

20:18

Euro 2024, le classifiche aggiornate

Euro 2024, le classifiche aggiornate (LEGGI TUTTO).

20:16

Serbia, inizia il riscaldamento

La Serbia fa il suo ingresso in campo. Inizia il riscaldamento. Misto di applausi e fischi dalle opposte fazioni sugli spalti.

20:08

Euro 2024, il calendario

Serbia-Inghilterra è la settima partita di Euro 2024 (RISULTATI E CALENDARIO).

20:02

Serbia, titolari tre "italiani"

Nella Serbia giocano dunque titolari tre "italiani": Milenkovic (Fiorentina), Kostic e Vlahovic (Juventus).

19:59

Serbia-Inghilterra, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Serbia-Inghilterra.

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Kostic; S. Milinkovic-Savic; Vlahovic, Mitrovic. CT Stojkovic.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT Southgate.

19:50

Serbia-Inghilterra, tensione a Gelsenkirchen: scontri tra tifosi

Nella rissa anche i sostenitori albanesi. Il bilancio per il momento è di qualche ferito non grave (LEGGI TUTTO).

19:45

Prima sfida tra Inghilterra e Serbia

Questo sarà il primo incontro tra Inghilterra e Serbia da quando quest'ultima è diventata uno stato indipendente nel 2006. Infatti, dalla disgregazione della Jugoslavia all'inizio degli anni '90, l'Inghilterra ha affrontato Serbia-Montenegro solo una volta, nel 2003, vincendo 2-1 in un'amichevole internazionale. (LEGGI TUTTE LE CURIOSITÀ SULLA PARTITA)

Veltins Arena, Gelsenkirchen, Germania