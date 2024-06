Belgio-Slovacchia ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Belgio-Slovacchia, la cronaca

Nella giornata di oggi, dopo Romania-Ucraina, in campo anche Belgio-Slovacchia per il Gruppo E. Calcio d'inizio alle ore 18. Sarà una sfida molto interessante tra diversi calciatori che militano o hanno militato nel nostro campionato. Intanto per il Belgio in panchina ci sarà Tedesco, per la Slovacchia, invece, ecco Calzona, ex allenatore del Napoli. In campo diverse sfide nelle sfide, come quella tra Lobotka, regista del Napoli, e Lukaku, ex Roma, pupillo di Conte.