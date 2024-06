Euro 2024, le avventure di Kinoshi: un giapponese in Serbia

Dall'inviato a Gelsenkirchen - Una sagoma curiosa spunta nel gruppo della delegazione serba alla fine della partita con l'Inghilterra: in mezzo ai volti rabbuiati di una squadra sconfitta c'è il sorriso di Katsuhito Kinoshi , vice allenatore della Serbia. Ma cosa ci fa un giapponese a Belgrado e quindi in Germania per l'Europeo? Tutto nasce dal rapporto stabilito con Dragan Stojkovic, il commissario tecnico, che ha giocato sette anni e poi allenato per cinque il Nagoya Grampus, club della città di Toyota.

Chi è Kinoshi

Quando ha incontrato Stojkovic era uno dei preparatori atletici della squadra. Ma presto ha conquistato la fiducia del capo diventando allenatore in seconda. E nel momento in cui il talentuoso Piksi, il folletto, è andato ad allenare la Nazionale, ha voluto portare Kinoshi con sé. Katsuhito, classe 1964, ha preso parte anche alla deludente spedizione in Qatar. Ed è ormai perfettamente integrato nella comunità: parla serbo, legge il cirillico e ha imparato l'inno a memoria, come anche le immagini televisive hanno dimostrato. La domanda è sempre quella di partenza: perché? «Perché prima in Giappone si investiva molto sul calcio. Adesso i soldi da noi non ci sono più». Chiaro, no?