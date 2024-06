Romania-Ucraina diretta Euro 2024: segui la partita LIVE

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Romania e Ucraina si sfidano all' Allianz Arena di Monaco di Baviera (ore 15) per il gruppo E di Euro 2024 , lo stesso raggruppamento del Belgio e della Slovacchia che si sfideranno alle ore 18. Grande attesa per l'esordio europeo del talento Dovbyk , bomber del Girona e ' Pichichi ' dell'ultima edizione della Liga con 24 gol. Tra le fila rumene occhi puntati su Man , fresco di promozione in Serie A con il Parma , e l'ex Genoa e Juve Dragusin , ora al Tottenham . Segui la diretta della partita .

Euro 2024, la Romania c'è

La nazionale del ct Iordanescu partecipa al sesto Campionato Europeo Uefa, il primo dal 2016, quando finì ultima nel proprio girone con un solo punto conquistato.

Ucraina ancora protagonista agli Europei

L'Ucraina partecipa al quarto Campionato Europeo Uefa consecutivo ma ha perso otto delle 11 partite disputate nella competizione (3V); la percentuale di sconfitte più alta tra le nazioni impegnate in più di un'edizione del torneo (73%).

Romania-Ucraina, le formazioni ufficiali

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin; Man, R. Marin, Stanciu, Coman; Dragus. Ct: Iordanescu.

UCRAINA (4-2-3-1): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Stepanenko, Shaparenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Ct: Rebrov.

Romania-Ucraina, i precedenti

Quello odierno all'Allianz Arena è il primo incontro ufficiale tra Romania e Ucraina dopo che ciascuno dei sei precedenti si è svolto in gare amichevoli. La Romania ha vinto le prime tre tra il 2001 e il 2003, mentre l'Ucraina è rimasta imbattuta nelle ultime tre (2V, 1N, tra il 2010 e il 2016).

Le classifiche, girone per girone, del torneo continentale:

Il programma completo della kermesse continentale:

Euro 2024, Romania-Ucraina in tv e streaming

La sfida Romania-Ucraina sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Il match dell'Allianz Arena sarà inoltre visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming con le app Raiplay, Sky Go e Now da scaricare sui vostri dispositivi mobili smartphone, pc e tablet.

