Tifoso inglese si risveglia nello stadio vuoto: verità o fake news?

Il giorno dopo Serbia-Inghilterra è stato caratterizzato per la delusione inglese per la prestazione, nonostante la vittoria grazie al gol decisivo di Jude Bellingham. Gioco troppo soporifero secondo i supporters inglesi. E qualcuno per confermare questa tesi si è addormentato durante la partita, salvo poi svegliarsi senza nessuno attorno.