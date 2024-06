Turchia-Georgia ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Euro 2024, il calendario

Turchia-Georgia, l'orario

Turchia-Georgia andrà in scena oggi, martedì 18 giugno, alle ore 18 al Signal Iduna Park di Dortmund, stadio che ha ospitato anche la partita d'esordio dell'Italia di Luciano Spalletti.

Dove vedere Turchia-Georgia in diretta tv

Turchia-Georgia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, per tutti gli abbonati al pacchetto sport o calcio. Per questo match, non è prevista la diretta tv in chiaro sulla Rai.

Dove vedere Turchia-Georgia in streaming

Turchia-Georgia sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Euro 2024 in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.