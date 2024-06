Croazia-Albania ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Euro 2024, il calendario completo

Croazia-Albania, l'orario

La sfida Croazia-Albania andrà in scena oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 15 al Volksparkstadion di Amburgo.

Dove vedere in diretta tv Croazia-Albania

Croazia-Albania sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport. Non è prevista copertura Rai, in chiaro, per questa partita del girone B di Euro 2024.

Dove vedere Croazia-Albania in streaming

Croazia-Albania sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. C'è la possibilità di scaricare gratuitamente le omonime applicazioni su pc, smartphone e tablet, prima di accedervi tramite un semplice login, previo abbonamento.