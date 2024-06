Scozia-Svizzera ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Altra giornata di partite per la seconda giornata degli Europei di Germania. La Svizzera , prima nel Gruppo A, con la squadra di casa, sfida la Scozia per blindare la qualificazione agli ottavi. Viceversa, la squadra allenata da Clarke vuole riscattare il ko all'esordio. Calcio d'inizio alle ore 21.

Euro 2024, il calendario

Euro 2024, le classifiche dei gironi

Scozia-Svizzera, l'orario

Scozia-Svizzera andrà in scena oggi, mercoledì 19 giugno, con calcio d'inizio alle ore 21. Si giocherà alla stadio di Colonia.

Dove vedere Scozia-Svizzera in diretta tv

Scozia-Svizzera sarà trasmessa in diretta in diretta in chiaro su Rai 1 ma anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.

Dove vedere Scozia-Svizzera in streaming

Scozia-Svizzera sarà visibile live in streaming su Raiplay, su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Euro 2024 in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.