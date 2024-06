Croazia-Albania diretta Euro 2024: la partita del girone dell'Italia LIVE

Nessuno vuole lasciare la Germania, tanto più barcollare sul filo dell’eliminazione dopo due partite, ma nel primo spareggio di Euro 2024 la pressione è quasi tutta sulle spalle della Croazia. Dopo un secondo e un terzo posto nelle ultime due edizioni dei Mondiali, dopo una finale di Nations League persa ai rigori, il ct Zlatko Dalic si trova davanti alla prima crisi del suo mandato settennale: inguardabile, per qualità e atteggiamento, è stata la squadra nel debutto di Berlino contro la Spagna. Oggi ad Amburgo la Croazia deve battere l’Albania per risalire la corrente e poi giocarsi un piazzamento con l’Italia nell’ultimo atto del girone, a Lipsia. Segui la partita in diretta.