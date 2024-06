Italia agli ottavi di Euro 2024 se... Le possibili combinazioni dopo il pari tra Croazia e Albania

Euro 2024, cosa manca all'Italia per gli ottavi

Bisogna in primis aspettare il risultato della partita contro la Spagna, in programma per giovedì sera. Se la squadra di Spalletti dovesse battere la Spagna, sarebbe certa non solo dell'accesso agli ottavi ma anche del primato nel girone, che sulla carta permetterebbe all'Italia di incontrare squadre più abbordabili. Anche un pareggio contro la Spagna manderebbe gli azzurri agli ottavi di finale, contando che nelle ultime due edizioni degli Europei le migliori terze si sono qualificate con 3 o 4 punti.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Nel girone B resta ancora in ballo anche la possibilità dell'arrivo a pari punti. Il primo criterio per decidere chi arriva avanti sono i punti nello scontro diretto, poi la differenza reti nello scontro diretto e i gol segnati nello scontro diretto. A seguire si terrà conto della differenza reti generale del gruppo, i gol segnati nel gruppo, la disciplina (-3 per espulsione, -1 ammonizione) e infine il ranking. Nel caso in cui 2 squadre con lo stesso numero di punti e lo stesso numero di gol segnati e subiti si sfidano nell'ultima partita del girone e pareggiano, la classifica viene determinata tramite la lotteria dei rigori, ma solo nel caso in cui nessun'altra squadra del girone abbia gli stessi punti al termine della fase a gironi.