McTominay illude la Scozia, Shaqiri la riprende: 1-1 con la Svizzera

Scozia, avvio super e gol di McTominay: pari Svizzera, perla di Shaqiri

Partita vivace nei primi quarantacinque minuti. La Scozia, trascinata da una marea di tifosi, è partita subito all'attacco e ha trovato il vantaggio al 13': McTominay ha ricevuto un passaggio a rimorchio al bacio di McGregor dentro l'area di rigore e ha calciato trovando una deviazione di Schar, fatale per Sommer. Il pareggio è arrivato tredici minuti più tardi. Retropassaggio sbagliato di Ralston, tiro all'incrocio di prima intenzione di Shaqiri. Ndoye, tra i migliori in campo, ha sfiorato il vantaggio.

Finale in crescendo: non basta alla Scozia, la Svizzera vede gli ottavi

Non meno godibile la ripresa. Ndoye è andato di nuovo vicinissimo al gol e se ne è visto annullare uno del fuorigioco. Poco prima Hanley aveva colpito il palo con un colpo di testa su punizione di Robertson. Finale in crescendo per i britannici, ma non è bastato per conquistare i tre punti: la Svizzera sale a 4, a due punti dalla Germania già qualificata e prossima avversaria, la Scozia si issa a quota 1 e nell'ultima giornata contro l'Ungheria si giocherà le residue chance di qualificazione agli ottavi come seconda o una delle quattro migliori terze di Euro 2024.