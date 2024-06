Slovenia-Serbia diretta Euro 2024: palo di Elsnik, segui la partita di oggi LIVE

All'Allianz Arena di Monaco di Baviera è il giorno di Slovenia-Serbia : gli uomini di Kek e Stojkovic si sfidano nella seconda giornata del gruppo C di Euro 2024 . Nella prima giornata Vlahovic e compagni hanno perso 1-0 contro l' Inghilterra mentre la squadra capitanata da Oblak ha pareggiato 1-1 contro la Danimarca . Aggiornamenti in tempo reale

15:45

45' + 1' - Fine primo tempo

Fine primo tempo all'Allianz Arena di Monaco. Si va al riposo sul risultato di Slovenia-Serbia 0-0.

15:44

45' - Un minuto di recupero

Un minuto di recupero. Ottima chiusura di Bijol su Zivkovic.

15:41

42' - Mitrovic pericoloso

Mitrovic da terra, servito da un cross Zivkovic, riesce a indirizzare il pallone verso la porta ma Oblak gli chiude tutto lo specchio con un'uscita tempestiva.

15:38

39' - Vlahovic centra la barriera

Vlahovic ci prova su calcio di punizione, ma colpisce la barriera.

15:36

37' - Palo di Elsnik

Slovenia vicina al gol: palo di Elsnik. Sesko non riesce a ribadire in rete non trovando lo specchio della porta.

15:30

31' - Sciupa Mitrovic

Angolo battuto da Tadic, la palla attraversa tutta l'area di rigore e arriva sulla testa di Mitrovic, appostato sul secondo palo. L'attaccante dell'Al Hilal non riesce incredibilmente a trovare lo specchio della porta. Palla sul fondo.

15:26

27' - Vlahovic si prova di testa

Drkusic si perde Vlahovic, che ci prova di testa: para, sicuro, Oblak.

15:24

25' - Ammonito Mladenovic

Primo cartellino giallo della partita, ammonito lo sloveno Mladenovic per un fallo in scivolata.

15:19

20' - Monologo Slovenia

Monologo che assume i tratti dell'assedio, a tratti: la Slovenia è padrona del campo, la Serbia è arroccata a difesa della propria area di rigore. Finora impalpabile Vlahovic.

15:14

15' - Meglio la Slovenia nel primo quarto d'ora di gioco

Più pericolosa e attiva la Slovenia nel primo quarto d'ora di gioco. Mlakar è una spina nel fianco per la difesa della Serbia, i compagni di squadra lo cercano con insistenza.

15:06

7' - Ancora Slovenia pericolosa

Mlakar arriva al tiro incrociando il destro, ancora pericolosa la Slovenia, ancora attento Rajkovic che respinge con le gambe.

15:03

4' - Avvio sprint di Slovenia e Serbia, tiro di Cerin

Avvio di gara vivace tra Slovenia e Serbia. Il primo tiro della partita è di Cerin, parato facilmente da Rajkovic.

15:00

1' - Partiti, è iniziata Slovenia-Serbia

Partiti. Calcio d'inizio all'Allianz Arena, è iniziata Slovenia-Serbia.

14:57

Inno della Slovenia

Ora è il turno dell'inno nazionale della Slovenia.

14:55

Inno della Serbia

Inni nazionali. Si inizia con quello della Serbia.

14:54

Slovenia e Serbia entrano in campo

Slovenia e Serbia fanno il loro ingresso in campo.

14:44

Concluso il riscaldamento

Si è concluso il riscaldamento di Slovenia e Serbia, che sono pronto ad affrontarsi all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

14:35

Euro 2024, le classifiche

La situazione in classifica aggiornata di tutti i gruppi di Euro 2024. (LE CLASSIFICHE DI EURO 2024)

14:22

Euro 2024, il calendario

Euro 2024, continuano le gare valide per la seconda giornata della kermesse continentale. (RISULTATI E CALENDARIO)

14:16

Slovenia-Serbia, i precedenti

Sei degli otto precedenti confronti tra Slovenia e Serbia in tutte le competizioni sono terminati in equilibrio, con una vittoria per parte nei restanti due. (LEGGI TUTTE LE CURIOSITÀ)

14:07

Milinkovic-Savic in panchina

Nella Serbia, Stojkovic ha confermato Vlahovic in centrocampo. A centrocampo spazio per Ilic e Lukic, panchina per Milinkovic-Savic. Nessun cambio nell'undici di partenza della Slovenia rispetto all'esordio.

14:03

Slovenia-Serbia, le formazioni ufficiali

Slovenia-Serbia, le formazioni ufficiali.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. Ct. Kek.

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic. Ct. Stojkovic.

14:00

La Serbia minaccia di lasciare Euro 2024

Ad agitare le ore precedenti al fischio di Slovenia-Serbia la minaccia della nazionale balcanica di ritirarsi da Euro 2024: perché (LEGGI TUTTO).

Allianz Arena, Monaco di Baviera, Germania