Danimarca-Inghilterra diretta Euro 2024: Hjulmand pareggia LIVE

Alle ore 18 in campo l'Inghilterra contro la Danimarca per la seconda giornata di Euro 2024. Le due squadre sono inserite nel Gruppo C. All'esordio la formazione di Southgate ha battuto la Serbia mentre la Danimarca ha pareggiato contro la Slovenia che, nel pomeriggio, ha pareggiato contro la Serbia.

18:49

45'+1' - Fine primo tempo

Termina qui il primo tempo, parità tra Danimarca e Inghilterra, gol di Kane e Hjulmand.

18:43

40' - Foden ci prova da lontanissimo

Spunto di Foden che poi dalla lunghissima distanza tenta una conclusione che termina tra le braccia di Schmeichel. Non avrebbe potuto fare di più il giocatore inglese.

18:41

37' - Hjulmand ci riprova

Altro tentativo dalla distanza di Hjulmand, stavolta tiro deviato. Ma la Danimarca sembra aver trovato la chiave giusta per impensierire l'Inghilterra che, da qualche minuto, fatica a ripartire.

18:36

34' - Gol di Hjulmand, Danimarca-Inghilterra 1-1

Dal nulla Hjulmand, ex Lecce, trova il gol del pari. Bellissimo tiro col destro da parte del centrocampista che sorprende Pickford. Pallone sul palo e poi in rete. Uno a uno. Ma tutto nasce da una disattenzione dell'Inghilterra da una rimessa laterale. E per Hjulmand primo gol in nazionale. Con questo gol ora la Danimarca torna a quota 2 punti in classifica, mentre l'Inghilterra è a 4.

18:34

32' - Corner per la Danimarca

Prima vera chance per la Danimarca (che nel prossimo turno affronterà la Serbia) ma arriva casualmente e in modo quasi fortuito con una scivolata di Wind che dopo una deviazione termina alta non di molto. Ci sarà corner per la squadra allenata da Hjulmand.

18:32

30' - Danimarca mai pericolosa

La Danimarca non è ancora riuscita a rialzarsi dopo la rete di Kane. Possesso palla ma nessun pericolo dalle parti di Pickford.

18:29

27' - Ammonito Vestergaard

Vestergaard rimedia un giallo per fallo su Saka che era stato molto bravo a superarlo e si sarebbe ritrovato a pochi passi dall'ingresso in area.

18:27

24' - Inghilterra in rete nel momento migliore

Nel momento migliore l'Inghilterra passa in vantaggio. Aveva già sfiorato il gol ed è riuscito a trovarlo con Kane.

18:20

18' - Gol di Kane, Danimarca-Inghilterra 0-1

Passa in vantaggio l'Inghilterra: errore di Kristiansen, Walker ha una prateria a destra, ne approfitta e arriva sul fondo. Cross per Kane che riceve palla dopo un rimpallo e tutto solo col mancino segna il gol dell'1-0. Con questo gol l'Inghilterra sale ora a quota 6 punti in classifica.

18:18

16' - Ci prova anche Kane

Tentativo di Kane dal limite col mancino, pallone murato da un difensore. Da qualche minuto aumentato il pressing e l'intensità di gara della squadra di Southgate.

18:15

12' - Prima occasione per l'Inghilterra

Primo tentativo per Foden che riceve palla dal limite, se la porta sul destro e calcia. Tiro alto. Ma prima chance per l'Inghilterra. La gara è valida per la seconda giornata di Euro 2024.

18:11

8' - Walker, problemi fisici

Ci sono alcuni problemi fisici per Walker che resta a terra. Necessario l'intervento dei sanitari. Si è fatto male dopo un passaggio mettendo male il piede sinistro. Si rialza dopo poco cambiando gli scarpini.

18:07

6' - Fase di studio per le due squadre

Fase di studio da parte delle due squadre, tanto possesso palla ma la gara vive ancora di equilbrio tattico.

18:06

Euro 2024, le classifiche

L'Inghilterra al momento è prima in classifica nel proprio girone. (TUTTE LE CLASSIFICHE)

18:03

1' - Si parte

Si parte: comincia Danimarca-Inghilterra.

17:57

Squadre in campo, si cantano gli inni

Squadre in campo, è il momento degli inni e poi ci sarà il calcio d'inizio.

17:51

Uefa, annuncio dopo la morte di Aigner

La Uefa ha reso noto attraverso i propri canali ufficiali che per le gare restanti di oggi, ovvero Danimarca-Inghilterra delle ore 18 e Spagna-Italia delle ore 21, è stato fissato "un momento di applausi" in onore dell'ex segretario generale Uefa Gerhard Aigner, scomparso oggi all'eta' di 80 anni. Aigner aveva ricoperto vari ruoli prima di diventare segretario generale dal 1989 al 2003. Per lui, dunque, un gesto simbolico durante le gare di Euro 2024. (LEGGI LA NOTIZIA)

17:46

Curiosità su Eriksen

Christian Eriksen ha segnato il suo primo gol in assoluto agli Europei nel pareggio per 1-1 con la Slovenia. A 32 anni e 123 giorni, è diventato il danese più anziano a trovare la rete agli Europei e il più anziano in un grande torneo internazionale dai tempi del trentatreenne Jon Dahl Tomasson ai Mondiali del 2010.

17:30

La statistica su Bellingham

Jude Bellingham è diventato il primo calciatore a giocare in due edizioni degli Europei prima di compiere 21 anni nella vittoria dell'Inghilterra per 1-0 sulla Serbia. È anche il secondo giocatore inglese a segnare in due grandi tornei internazionali prima di compiere 21 anni (dopo il centro realizzato contro l'Iran ai Mondiali del 2022), insieme a Michael Owen, che ha trovato la rete ai Mondiali del 1998 e a EURO 2000.

17:20

Le formazioni ufficiali

DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Maehle; Hojlund, Wind. Ct. Hjulmand



INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate

17:18

Danimarca-Inghilterra, i precedenti

Questo sarà il quarto incontro tra Danimarca e Inghilterra in un grande torneo internazionale, tra Europei (tre) e Mondiali (uno). Finora la Danimarca non ha vinto nessuno dei tre precedenti (1N, 2P), segnando solo un gol nel parziale, un calcio di punizione diretto di Mikkel Damsgaard nella semifinale di EURO 2020.

17:07

