Kate Middleton a casa, William va a vedere l'Inghilterra e pubblica una foto a sorpresa

Kate Middleton, dopo l'apparizione in pubblico di una settimana fa al compleanno di Re Carlo, ha ripreso la sua vita privata e la battaglia contro il tumore (senza curarsi delle polemiche quotidiane). Il principe William è tornato invece a farsi vedere in pubblico ed è andato a Francoforte ad assistere alla sfida tra Inghilterra e Danimarca. Per questo ha pubblicato una foto con il re di Danimarca, Frederik, e la seconda figlia Isabella. A corredo anche la didascalia più corretta possibile: "Che vinca il migliore". William è andato in veste di erede al trono, tifoso ma anche presidente della FA, la federazione calcistica.