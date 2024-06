L'autogol di Calafiori e il clamoroso precedente: c'entra il Mondiale del 2006

L'episodio

Il triste destino toccò a Cristian Zaccardo durante Italia-Stati Uniti a Kaiserslautern, 320 km a sud di Gelsenkirchen, dove ieri sera è stato Riccardo Calafiori a macchiarsi dell'errore dentro una serata sostanzialmente perfetta per lui. Corsi e ricorsi storici: anche nel 2006 l'Italia fu travolta dalle critiche per lo scialbo 1-1 contro gli americani. In quel caso arrivò almeno un pareggio, ma il livello dell'avversario era nettamente inferiore rispetto alla Spagna di De La Fuente. Chissà se, dopotutto, l'episodio che ha condannato gli azzurri ieri sera non possa davvero diventare di buon auspicio...