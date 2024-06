Slovacchia-Ucraina ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Euro 2024, il calendario

Euro 2024, le classifiche dei gironi

Slovacchia-Ucraina, l'orario

Slovacchia-Ucraina andrà in scena oggi, venerdì 21 giugno, con calcio d'inizio alle 15. Si giocherà alla Dusseldorf Arena.

Dove vedere Slovacchia-Ucraina in diretta tv

Slovacchia-Ucraina sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.

Dove vedere Slovacchia-Ucraina in streaming

Slovacchia-Ucraina sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Euro 2024 in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.