Polonia-Austria diretta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Polonia-Austria, la cronaca

Per restare in corsa all’Europeo la Polonia si gioca un doppio jolly, puntando ad archiviare la scottatura per la sconfitta subita in rimonta contro l’Olanda. E mentre i pesi massimi del gruppo D si scontreranno tra di loro (olandesi attesi dall’esame di francese), la selezione di Probierz a Berlino se la vedrà con l’Austria in quello che è già un match da dentro o fuori. Possibile chance dal 1' per Lewandowski che spera così di rientrare per aiutare i suoi compagni.