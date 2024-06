Diretta Slovacchia-Ucraina Euro 2024: segui la partita LIVE

14:32

L'intervista esclusiva a Calzona

Francesco Calzona, ct della Slovacchia, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio. (LEGGI LA NOTIZIA)

14:16

La formazione ufficiale

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Ct. Calzona



UCRAINA (4-3-3): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Sudakov, Brazhko; Yarmolenko, Dovbyk, Mudryk. Ct. Rebrov

14:07

L'Ucraina aspetta i gol di Dovbyk

Il ct dell'Ucraina Rebrov si affiderà ancora una volta al suo centravanti, Dovbyk, 24 gol in Liga, ma poco incisivo nella gara d'esordio. Contro la Romania appena una chance non sfruttata. Una partita complessa anche per la scarsa intesa con Sudakov e Mudryk.

14:03

Calzona riparte da Lobotka

Calzona ha unito tante qualità per costruire il primo destino della sua squadra in Germania. La vittoria contro il Belgio all'esordio è stata accolta con trionfo in patria, dove hanno celebrato Lobotka, il regista del Napoli, faro della sua squadra, migliore in campo per distacco.

Dusseldorf Arena