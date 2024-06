Calafiori e l'assurda previsione della tv albanese su Spagna-Italia: "Come hanno fatto?"

Ha dell'incredibile la profezia fatta da un giornalista albanese per Spagna-Italia : il giorno prima della partita, infatti, nel podcast di Telesport, uno dei più importanti siti di sport dell'Albania, Denis Hakanaj ha pronosticato la vittoria degli iberici contro gli Azzurri con l'autorete di Calafiori.

Pronostica l'autogol di Calafiori contro la Spagna: l'incredibile profezia

Detto, fatto: il giornalista, purtroppo per l'Italia, ha intuito profeticamente l'autorete dello sfortunato difensore del Bologna, che a fine gara è stato consolato con un abbraccio da Gianluca Mancini, collega di reparto. "Come hanno fatto?", si chiedono sui social migliaia di utenti, riferendosi al clamoroso pronostico del reporter albanese, che ha finito per portare bene alla nazionale allenata da De La Fuente. 1-0 finale, Spagna aritmeticamente agli ottavi di finale e Italia costretta a giocarsi tutto contro la Croazia di Dalic lunedì prossimo.