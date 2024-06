Bufera Croazia-Albania, la Uefa apre un'inchiesta: c'entra anche un giocatore

Euro 2024: risultati, tabellini e calendario

Cori rassisti in Croazia-Albania, la Serbia minaccia il ritiro

Dagli spalti si sarebbe infatti udita la frase "uccidi i serbi" al 59' minuto di gioco e Jovan Surbatovic è stato perentorio: via da Euro 2024 nel caso di mancate sanzioni per i presunti responsabili. "Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni alla Uefa. Anche se questo dovesse significare non proseguire nella competizione", ha dichiarato il segretario della Federcalcio serba.

La Uefa apre un'inchiesta, trema anche l'albanese Daku

E nella bufera intanto è finito anche Mirlind Daku, 26enne attaccante dell'Albania che in passato ha indossato la maglia della nazionale del Kosovo e gioca per i russi del Rubin Kazan, accusato di aver guidato con un megafono alcuni cori offensivi dei suoi tifosi dopo la partita pareggiata contro la Croazia: "Fan***o la Macedonia e fan***o i serbi" le frasi contestate al calciatore, ripreso in un video divenuto ben presto virale sui social. La palla passa ora alla Uefa...