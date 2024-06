Euro 2024, Polonia-Austria 1-3: Arnautovic show, a Probierz non basta Piatek

BERLINO (GERMANIA) - L' Austria supera 3-1 la Polonia nella gara delle ore 18 all' Olympiastadion di Berlino per la seconda giornata del girone D di Euro 2024 . La nazionale del ct Rangnick conquista l'intera posta in palio grazie alle reti di Trauner (9'), Baumgartner (66') e Arnautovic (78' su rigore) e si rilancia in ottica qualificazione agli ottavi. Alla Polonia , in gol con il momentaneo pareggio di Piatek (30'), serve ora un miracolo per ottenere il pass alla fase a eliminazione diretta . Deludono Zielinski e il 'romanista' Zalewski che si divora un gol fatto nel primo tempo.

Piatek risponde a Trauner

Partenza aggressiva dell'Austria che sblocca il risultato già al 9' con Trauner, il cui colpo di testa chirurgico su assist di Mwene beffa un incolpevole Szczesny. La squadra di Rangnick domina in lungo e in largo ma la Polonia reagisce e si divora il gol del pareggio al 18' con Zalewski: tutto solo in area di rigore e imbeccato da Bednarek, l'esterno della Roma prova il tiro a giro con il destro ma spedisce incredibilmente la palla in curva. È il preludio al gol del pareggio dei biancorossi di Probierz che arriva al 30': l'ex Genoa, Milan e Salernitana Piatek approfitta di una corta respinta della difesa austriaca su tiro di Buksa e batte Pentz da due passi.

Baumgartner e Arnautovic condannano la Polonia

Nella ripresa il ct polacco Probierz si gioca la carta Robert Lewandowski: l'attaccante del Barcellona fa il suo esordio a Euro 2024 al 60', al posto di un deludente Buksa. La Polonia alza i ritmi ma è l'Austria a riportarsi in vantaggio a sorpresa con Baumgartner, abile a sfruttare l'assist di Prass e l'elegante velo di Arnautovic: il tiro all'angolino del giocatore del Lipsia non lascia scampo a Szczesny (66'). I biancorossi polacchi si disuniscono e al 77' arriva anche il calcio di rigore per l'Austria, complice un fallo di Szczesny in uscita su Sabitzer lanciato a rete: lo trasforma l'attaccante dell'Inter, Marko Arnautovic, che spiazza l'estremo difensore della Juventus con una conclusione angolata (78'). L'Austria sfiora anche il 4-1 prima con il 'bolognese' Posch (paratissima di Szczesny) e poi con Laimer, il cui tiro sfiora il palo. Vittoria pesantissima per Arnautovic e compagni che raggiungono così Francia e Olanda appaiate a quota 3 punti. La Polonia, ferma a zero punti, incassa invece la seconda sconfitta consecutiva e vede allontanarsi la possibilità di proseguire la sua avventura alla kermesse continentale.

