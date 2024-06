Pari tra Georgia e Repubblica Ceca: un punto che non serve a nessuno

AMBURGO (Germania) - Un punto per uno non accontenta nessuno. Dopo aver perso la prima partita del girone, le due squadre chiudono sul risultato di uno a uno la seconda sfida compromettendo il loro percorso agli Europei. Si parte, e la Repubblica Ceca è subito pericolosa con Shick, ma l’ex romanista trova sulla propria strada il portiere Mamardashvili. Dopo cento secondi, la scena si ripete e ancora una volta l’estremo difensore ha la meglio sull’attaccante. La Repubblica Ceca trova il vantaggio a metà del primo tempo, ma Hlozek - dopo aver indirizzato a rete con un colpo di testa - tocca la palla con l’avambraccio: rete annullata. Dall’altra parte, la Georgia sfiora il vantaggio allo scadere con Kashia che - da pochi passi - calcia sul portiere in uscita. Ma nel recupero del primo tempo, Hranac commette un fallo di mano all’interno della propria area di rigore, l’arbitro - richiamato al Var - concede il penalty: dagli undici metri Mikautadze spiazza il portiere ceco. Prima dell’intervallo Schick impegna ancora Mamardashvili che si salva con un intervento strepitoso. L'estremo difensore sarà il protagonista assoluto della partita.