Belgio-Romania diretta Euro 2024: segui la partita di oggi LIVE

È già vietato sbagliare nel Gruppo E di Euro 2024 per il Belgio di Lukaku, che dopo il ko all'esordio contro la Slovacchia è chiamato a vincere oggi (22 gennaio, ore 21) la sfida di Colonia contro una Romania capace invece al debutto di battere 3-0 l'Ucraina (vittoriosa ieri per 2-1 in rimonta sugli slovacchi). Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni dei protagonisti.