Croazia-Italia ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Ivusic. Ct: Dalic.

La probabile formazione di Spalletti

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Cristante, Jorginho; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui. A disposizione: Vicario; Meret, Buongiorno, Bellanova, Dimarco, Gatti, Mancini, Fagioli, El Shaarawy, Folorunsho, Raspadori, Frattesi, Pellegrini, Zaccagni, Scamacca.

Indisponibili: -. Squalificati: Donnarumma, Calafiori, Cristante, Pellegrini. Diffidati: -. Ct: Spalletti.

Croazia-Italia, la cronaca

Dopo la sconfitta contro la Spagna, per l'Italia l'accesso agli ottavi resta comunque alla portata. Decisiva l'ultima sfida nella quale Spalletti è intenzionato a diversi cambi di formazione per riscattare l'ultima prova. Potrebbero essere quattro le novità. Contro la Croazia basta un punto per gli ottavi dove ci sarà la Svizzera. In caso di sconfitta e mancato successo dell’Albania, invece, l’Italia chiuderebbe il girone al terzo posto, con 3 punti e una differenza reti pari a 0 o peggiore. A quel punto dovrebbe attendere le ultime quattro sfide del 26 giugno per sapere se potrà andare agli ottavi come una delle migliori quattro terze.