Italia seconda nel girone: possibili avversari e percorso fino alla finale Euro 2024

GERMANIA - Con il fiato sospeso. Fra poche ore gli Azzurri di Spalletti scenderanno in campo contro la Croazia per cercare di ottenere la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. L’Italia ha bisogno di almeno un punto per accedere agli ottavi di finale degli Europei , ma con il ripescaggio delle quattro migliori terze potrebbe comunque restare in corsa anche con un’eventuale sconfitta.

Italia, il secondo posto agevola il cammino

Gli Azzurri con un risultato positivo sarebbero certi del secondo posto, e quindi della qualificazione. La sconfitta rimediata contro la Spagna potrebbe non essere così dannosa come potrebbe apparire; il secondo posto garantirebbe un ottavo di finale contro la Svizzera, e sposterebbe l’Italia nella parte bassa del tabellone che consentirebbe agli Azzurri - in casa di qualificazione ai quarti di finale - di evitare Spagna, Portogallo e Germania: in tal caso la squadra di Spalletti nei quarti di finale andrebbe a incrociare - con ogni probabilità - l’Inghilterra che fin qui non ha particolarmente brillato. L’eventuale semifinale porterebbe a un virtuale incrocio tra Francia e Belgio. Ma al momento, è bene restare focalizzati sulla sfida contro la Croazia.