Croazia-Italia diretta Europei 2024: segui la partita della Nazionale di Spalletti LIVE

Togliersi dalla testa la brutta prestazione contro la Spagna e dare il massimo per un riscatto che tutti i tifosi azzurri si aspettano. Contro la Croazia dei tanti "italiani", la Nazionale di Spalletti deve fare risultato per passare agli ottavi (da seconda o terza classificata) e continuare il percorso europeo . Il ct ha annunciato cambiamenti sostanziali nella formazione e nell'atteggiamento in campo, ammettendo di aver sbagliato nella gara persa contro gli spagnoli. Leggi tutti gli aggiornamenti dal pre al post partita.

20:00

Non solo la Svizzera: le possibili avversarie dell'Italia agli ottavi

Il destino della Nazionale dipenderà dalla sfida contro la Croazia: ecco chi potrebbe incontrare in caso di passaggio al prossimo turno.

19.45

La formazione ufficiale dell'Italia

Spalletti sceglie a sorpresa la difesa a tre. Ecco l'undici che scenderà in campo contro la Croazia: Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Raspadori, Retegui.

19:30

L'Italia è arrivata allo stadio

A un'ora e mezza dal fischio d'inizio di Croazia-Italia, gli Azzurri sono appena arrivati allo stadio di Lipsia.

19:15

Chi è l'arbitro di Croazia-Italia

Sarà Danny Makkelie l'arbitro di Croazia-Italia. Di lui si ricorda soprattutto un episodio con Ronaldo agli Europei.

19:00

Da Gravina a Marotta: chi ci sarà in tribuna

Stasera saranno presenti allo stadio, oltre al presidente Gabriele Gravina, il sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Claudio Barbaro, l'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, il managing director revenue & football development della Juventus, Francesco Calvo e l'ambasciatore Varricchio. Presente anche l'ex azzurro Leonardo Bonucci, campione d'Europa nel 2021, e probabilmente anche Gianluca Zambrotta, campione del mondo nel 2006 qui in Germania con l'Italia di Lippi e dell'oggi capo delegazione Buffon.

18:45

Tifosi croati in netta maggioranza

Venticinquemila croati contro poco più di diecimila italiani. Basta dare un'occhiata alle vie del centro per capire che, da questo punto di vista, non c'è e non ci sarà partita. Già da ieri i tifosi croati hanno invaso Lipsia colorandola di biancorosso, ma anche del blu della seconda maglia. Un bel colpo d'occhio, ma anche tanto rumore, tra cori, balli, brindisi e fumogeni. La polizia tedesca, molto presente nelle zone più frequentate dal tifo croato, è dovuta intervenire avvisando, megafoni alla mano, che in Germania è vietata l'accensione dei fumogeni. Atmosfera comunque tranquilla anche tra le opposte tifoserie, con gli italiani che familiarizzano, bevono e scattano foto insieme ai croati. Guarda il VIDEO del nostro inviato a Lipsia, Roberto Maida.

18:30

Italia, tutte le combinazioni per andare agli ottavi

Ecco la situazione nel girone B, quello degli Azzurri: non si può più sbagliare. Leggi i dettagli.

18:15

18:00

Italia, la probabile formazione

Le possibili scelte di Spalletti in vista di Croazia-Italia. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1. Con tante novità: la formazione.

Red Bull Arena, Lipsia, Germania