Albania-Spagna diretta Europei 2024: sblocca Ferran Torres LIVE

DUSSELDORF (GERMANIA) - La Spagna affronta l'Albania nell'ultima gara della fase a gironi del gruppo B di Euro 2024. Gli uomini di De La Fuente si trovano al primo posto in classifica. L'Albania spera di agganciare la qualificazione. Segui la cronaca della sfida...

21:38

36' - Doppia occasione per Olmo

Due occasioni per Dani Olmo: prima, da buona posizione, viene anticipato da Djimsiti, che salva in corner. Poi dall'azione successiva al calcio d'angolo, tenta un tiro cross che si perde sul fondo, non lontano dal palo.

21:31

31' - Albania poco periolosa

L'Albania prova a distendersi in attacco, senza creare però pericoli alla difesa croata (dopo trenta minuti neanche un tiro in porta per gli uomini di Sylvinho). Un tiro cross di Asani si perde lontano dai pali.

21:26

Italia ferma sullo 0-0 contro la Croazia

Contemporaneamente alla sfida tra Albania e Spagna, per il gruppo B si sta giocando il match tra Italia e Croazia. Dopo 25' il risultato è fermo sullo 0-0.

21:22

20' - Cresce la Spagna

Dopo il gol di Ferran Torres la Spagna sembra aver preso in mano il pallino del gioco. Olmo tenta il tiro dal limite dell'area: palla abbondantemente al lato.

21:15

13' - Spagna in vantaggio: Ferran Torres

Spagna in vantaggio con Ferran Torres, che si invola su un assist di Olmo e davanti a Strakosha non sbaglia, con un piattone di sinistro che colpisce prima il palo alla destra dell'ex portiere della Lazio e poi si insacca in rete.

21:13

12' - Prima occasione per la Spagna

Doppio colpo di testa pericoloso per la Spagna nel giro di pochi secondi: prima Merino impegna Strakosha, poi Joselu spedisce sopra la traversa.

21:06

5' - Albania molto aggressiva

Inizio molto aggressivo per l'Albania. Gli uomini di Sylvinho cercano di imprimere un ritmo alto alla gara.

21:00

Si parte

Inizia Albania-Spagna: calcio d'inizio per la nazionale albanese.

20:52

Albania e Spagna entrano in campo

Entrano in campo Albania e Spagna, pronte per l'ultima giornata della fase a gironi del gruppo B.

20:46

Djimsiti: "Vogliamo scrivere la storia"

Djimsiti a pochi minuti dal calcio d'inizio di Albania-Spagna: "Loro sono tra le favorite per il titolo: stanno molto bene, ma sta a noi per cercare di fare una storia diversa".

20:43

20:34

Spagna al comando del gruppo B

Ecco la situazione del gruppo B alla vigilia dell'ultima giornata della fase a gironi.

20:31

Squadre in campo per il riscaldamento

Albania e Spagna sono entrambe sul terreno di gioco per ultimare il riscaldamento.

20:18

20:09

20:02

Albania-Spagna, i precedenti

Otto i precedenti tra Spagna e Albania. Le Furie Rosse hanno vinto tutti precedenti, con 31 gol fatti e solo 3 subiti. L'Albania ha subito almeno due gol in ciascuno dei nove incontri con la Spagna in tutte le competizioni.

19:56

Albania-Spagna, le formazioni ufficiali

Albania (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani, Laci; Bajrami, Asani, Manaj. CT. Sylvinho

Spagna (4-3-3): Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Zubimendi, Olmo; Torres, Joselu, Oyarzabal. CT. De La Fuente

Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)