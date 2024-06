Inghilterra-Slovenia ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Inghilterra e Slovenia scendono in campo per l'ultima giornata della fase a gironi del girone C . Raggruppamento aperto e qualificazione diretta degli inglesi ancora a rischio, seppur minimo.

Inghilterra-Slovenia, l'orario

Inghilterra-Slovenia si giocherà oggi, martedì 25 giugno, al Cologne Stadium, con calcio d'inizio alle ore 21.

Dove vedere Inghilterra-Slovenia in diretta tv

Inghilterra-Slovenia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Dove vedere Inghilterra-Slovenia in streaming

Inghilterra-Slovenia sarà visibile live in streaming su Rai Play, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.