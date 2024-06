Olanda-Austria diretta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Schouten, Veerman. Ct: Koeman.

La probabile formazione di Rangnick

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Laimer; Winner, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. A disposizione: Lindner, Hedl, Wober, Querfeld, Daniliuc, Prass, Grillitsch, Kainz, Schmid, Seidl, Grull, Gregoritsch, Weimann, Entrup.

Indisponibili: Trauner. Squalificati: -. Diffidati: Arnautovic, Baumgartner, Danso, Laimer, Mwene, Wimmer, Wober. Ct: Rangnick.

Olanda-Austria, la cronaca

Probabilmente basterebbe un pari a entrambe per passare il turno, di sicuro per l’Olanda, quasi certamente anche per l’Austria di Rangnick, che grazie alla vittoria sulla Polonia s’è messa sulla buona strada per gli ottavi di finale di Euro2024. Gli Oranje, però, hanno il dente avvelenato soprattutto dopo il pari con la Francia e quella rete per fuorigioco annullata a Xavi Simons. Vogliono la testa del girone, ma tanto dipenderà da una vittoria sull’Austria e dalla differenza reti finale con i vicecampioni del mondo