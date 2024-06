Euro 2024, la Croazia non è ancora fuori ma serve un miracolo: le possibili combinazioni

Cosa serve alla Croazia per andare agli ottavi?

Calcoli alla mano, la nazionale croata per accedere agli ottavi di finale degli Europei deve sperare in una serie di risultati: la vittoria dell'Inghilterra contro la Slovenia con almeno tre gol di scarto o quattro gol fatti, le sconfitte di Repubblica Ceca e Georgia contro Turchia e Portogallo. In più la Serbia non dovrà perdere contro la Danimarca oppure vincere almeno 3-0 o con più di quattro gol.

Come si calcolano le migliori terze?

Le quattro migliori terze che andranno agli ottavi di Euro 2024 saranno qualificate in base ad un elenco di criteri. Si parte dal maggior numero di punti, poi miglior differenza reti, quindi maggior numero di reti e poi di vittorie, migliore condotta fair play del girone (in base ad ammonizioni ed espulsioni) e, infine, miglior posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee.