Francia-Polonia diretta Euro 2024: fischio finale LIVE

La Francia , qualificata agli ottavi di finale di Euro 2024 , non va oltre l'1-1 contro la Polonia già eliminata da questo Europeo. Lewandowski risponde a Mbappé . I francesi chiude al secondo posto il girone D e affronterà la seconda del gruppo E. C'è ancora tanto da fare per Didier Deschamps. Rivivi la partita.

20:21

Francia seconda nel girone D: cosa cambia per l'Italia

20:10

Statistiche e curiosità di Francia-Polonia

20:02

Euro 2024, la classifica finale del girone D

19:54

Fine partita: Francia-Polonia 1-1

Francia-Polonia finisce 1-1. A Mbappé ha risposto Lewandowski, sempre dagli 11 metri.

19:51

90+2' - Giallo per Swiderski

Ammonito Swiderski, trattenuta su Theo Hernandez.

19:49

90' - 5 minuti di recupero

Concessi 5 minuti di recupero.

19:48

89' - Ammonito Dawidowicz

Gomitata di Dawidowicz ai danni di Giroud, giallo per il difensore del Verona.

19:45

86' - Sostituzione per Deschamps

Fuori anche Dembelé, dentro Kolo Muani.

19:40

81' - Cambio per la Francia

Esce Tchouameni, entra Fofana.

19:39

Girone D, la classifica in tempo reale

19:37

79' - Gol di Lewandowski, Francia-Polonia 1-1

Stavolta Lewandowski non sbaglia, incrociando ancora con il destro. Bacio al palo e palla in fondo al sacco. Maignan battuto.

19:37

77' - Maignan para ma si ripete il calcio di rigore!

Mike Maignan ferma Lewandowski, ma il portiere della Francia è intervenuto con due piedi oltre la linea di porta. Si ripete il calcio di rigore.

19:34

75' - Rigore per la Polonia! La decisione di Guida dopo l'On Field Review

Prima del contropiede francese, il Var rileva il tocco di Upamecano su Swiderski. Guida decreta il penalty per la Polonia.

19:33

74' - Mbappé si divora il raddoppio

Ripartenza velocissima della Francia, con il solissimo Mbappé che apre il piatto ma non riesce ad angolare il tiro. Blocca Skorupski.

19:31

72' - Destro di Lewandowski

Non molla Robert Lewandowski, che supera Upamecano e calcia con il destro, non andando lontano dal bersaglio. Palla fuori.

19:27

68' - Doppio cambio per la Polonia

Dentro Swiderski e Skoras, fuori Szymanski e Zalewski.

19:25

66' - Ci prova Griezmann

Insiste la Francia, con Griezmann che ci prova dal limite con il sinistro. Deviazione, sarà corner.

19:20

61' - Triplo cambio per la Francia

Fuori Rabiot, Barcola e Kanté. Deschamps mette dentro Camavinga, Griezmann e Giroud.

19:18

59' - Barcola pericoloso!

Skorupski tiene a galla la Polonia, chiudendo bene sul primo palo e neutralizzando il tentativo di Barcola.

19:17

Euro 2024, la classifica del Girone D in tempo reale

19:15

56' - Gol di Mbappé, Francia-Polonia 1-0

Francia avanti! Si sblocca Kylian Mbappé, che apre il destro e spiazza Skorupski.

19:14

55' - Rigore per la Francia!

Momento chiave della partita: Dembelé supera Kiwior, l'ex Spezia lo stende in area di rigore e costringe Guida a decretare il penalty.

19:13

Francia-Polonia, numeri e curiosità in tempo reale

19:08

49' - Mbappé due volte vicino al gol

Sugli sviluppi del corner, Francia pericolosa due volte con Mbappé: prima la parata di Skorupski, poi il diagonale dal limite che si spegne di un soffio a lato. Polonia sotto pressione.

19:07

48' - Chance per Kanté

Dembelé punta Zalewski sulla destra e poi serve a rimorchio Kanté, che apre il destro ma trova l'ennesima deviazione. Angolo.

19:05

46' - Inizia la ripresa

Via al secondo tempo di Francia-Polonia.

19:02

Le squadre tornano in campo

Francia e Polonia tornano sul terreno di gioco: tutto pronto per il secondo tempo.

18:55

Girone D, vince l'Austria: la classifica in tempo reale

18:47

Fine primo tempo: Francia-Polonia 0-0

Si chiudono qui i primi 45 minuti a Dortmund: resiste lo 0-0, con la Francia che nel finale di frazione ha avuto le migliori occasioni per passare in vantaggio.

18:45

45' - Ancora Mbappé! Bravo Skorupski

Kiylian Mbappé si presenta ancora una volta a tu per tu con Skorupski, ma il portiere del Bologna è reattivo e copre bene lo specchio della porta. Corner, di nuovo. Intanto, concessi 2 minuti di recupero.

18:44

44' - Theo crea, Zalewski salva

Bella combinazione tra Mbappé e Theo Hernandez, con l'esterno del Milan che va il cross all'interno dell'area piccola, ma Zalewski è attento e libera quasi all'altezza della linea di porta.

18:43

43' - Giallo per Rabiot

Intervento in ritardo, nel cerchio di centrocampo, di Adrien Rabiot. Ammonito il giocatore della Juventus.

18:41

42' - Skorupski salva su Mbappé

Miracolo del portiere del Bologna, che devìa in calcio d'angolo il tocco di punta di Mbappé, ad un passo dall'1-0.

18:37

38' - Tentativo di Tchouaméni!

Azione manovrata della Francia, chiusa dal servizio di Kanté per Tchouaméni, che la piazza con il destro, trovando una deviazione. Palla sul fondo, corner per la squadra di Deschamps.

18:34

34' - Lewandowski sfiora il gol!

Polonia vicinissima al vantaggio con Robert Lewandowski, che si stacca in area di rigore e colpisce di testa, incrociando sul palo alla destra di Maignan. Palla di poco fuori.

18:30

30' - Si riparte

Gioco ripreso al Signal Iduna Park di Dortmund. Possesso Polonia.

18:28

28' - Cooling break a Dortmund

Piccola pausa per dissetarsi. Acqua, ghiaccio e sali minerali per i giocatori in campo. A Dortmund, la temperatura si aggira intorno ai 30 gradi.

18:24

24' - Ammonito Zalewski

Giallo per Zalewski, fallo tattico ai danni di Mbappé, che stava ripartendo a campo aperto.

18:19

19' - Miracolo di Skorupski, Dembelé spreca!

Contropiede pericolosissimo della Francia, sull'asse Kanté-Dembelé: l'esterno offensivo del Psg viene fermato in extremis dall'ottima uscita di Skorupski.

18:15

15' - Occasione Polonia!

Corner della Polonia che pesca Urbanski nel cuore dell'area di rigore francese, ma il giocatore del Bologna non riesce ad angolare il sinistro. Volée che si spegne tra le braccia di Maignan. Buon momento per la nazionale polacca.

18:11

11' - Theo Hernandez vicino al gol!

Splendida iniziativa di Dembelé sulla destra, con Zalewski distratto in copertura. Palla che attraversa tutta l'area piccola e arriva sul sinistro di Theo Hernandez, che impegna Skorupski in corner.

18:07

7' - Ci prova Zielinski!

Destro secco di Zielinski, che spaventa Maignan. Attento il portiere del Milan, che blocca alla sua sinistra.

18:05

5' - Occasione Francia!

Ci provano Dembelé e Mbappé, si salva la Polonia.

18:00

1' - Via alla partita!

È iniziata Francia-Polonia.

17:30

Euro 2024, la classifica del girone D

17:15

Euro 2024, il calendario completo

17:00

Francia-Polonia: le formazioni ufficiali

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Rabiot, Tchouameni; Dembélé, Mbappé, Barcola. CT: Deschamps.

POLONIA (3-4-3): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Zielinski, Zalewski; S. Szymanski, Lewandowski, Urbanski. CT: Probierz.

16:30

Francia-Polonia, Deschamps a caccia del primo posto

Archiviato il pareggio a reti bianche con l'Olanda di Koeman, la Francia di Didier Deschamps va a caccia del primo posto del girone D. Di fronte, una Polonia già eliminata da Euro 2024, complici le sconfitte incassate contro Olanda e Austria. Attesa per il primo gol in questo Europeo di Kylian Mbappé. A breve le formazioni ufficiali.

Signal Iduna Park - Dortmund