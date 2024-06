La Danimarca pareggia con la Serbia ma è seconda nel girone: il motivo è incredibile!

Danimarca agli ottavi di finale di Euro 2024 , Serbia eliminata sotto gli occhi di Djokovic : 0-0 all'Allianz Arena. Poche emozioni e un pari, il terzo consecutivo per i danesi, che fa felici solo gli uomini di Hjulmand che contenderanno ai padroni di casa della Germania il passaggio ai quarti di finale. Finisce con l'ultimo posto nel gruppo C l'avventura di Vlahovic e compagni.

Danimarca, parità assoluta con la Slovenia ma è seconda: perché

In una incredibile situazione di parità assoluta, tenendo considerazione di ogni tipo di criterio, la Danimarca è seconda grazie al miglior posizionamento nel ranking nelle gare di qualificazione a Euro 2024 rispetto alla Slovenia (0-0 con l'Inghilterra). Nel dettaglio degli scontri diretti nel girone: 1-1 il 19 giugno 2023 e a questo punto decisivo 2-1 per la Danimarca contro la Slovenia il 17 novembre 2023.

Il regolamento in caso di parità, infatti, prevede di prendere in considerazione, nell'ordine:

maggior numero di punti nelle partite disputate fra le squadre in questione; miglior differenza reti nelle partite disputate fra le squadre in questione; maggior numero di gol segnati nelle partite disputate fra le squadre in questione. miglior differenza reti in tutte le partite del girone; maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone; maggior numero di vittorie in tutte le partite del girone; migliore condotta fair play del girone (ogni ammonizione: un punto; ogni espulsione per doppia ammonizione o espulsione diretta: tre punti); migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee.

Danimarca più pericolosa nel primo tempo

La Danimarca ha cercando con maggiore insistenza il gol nel primo tempo collezionando tre nitide palle-gol con Bah, Eriksen e Wind dal limite dell'area. Aannullato un gol per un fallo di Wind su Rajkovic. Dall'altra parte la Serbia si è vista poco in avanti e non ha creato pericoli alla porta difesa da Schmeichel. Evanescente Vlahovic.