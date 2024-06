Slovacchia-Romania diretta Euro 2024: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Euro 2024, il calendario completo

Euro 2024, le classifiche dei gironi

Slovacchia-Romania, l'orario

Slovacchia-Romania andrà in scena oggi, mercoledì 26 giugno, alle ore 18 alla Frankfurt Arena di Francoforte.

Dove vedere Slovacchia-Romania in diretta tv

Slovacchia-Romania sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport. Sul canale 251 di Sky, c'è la possibilità di non perdersi nemmeno un minuto con "Diretta Gol", seguendo in contemporanea anche Ucraina-Belgio. Non è prevista copertura Rai per questa partita.

Dove vedere Slovacchia-Romania in streaming

Slovacchia-Romania sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.