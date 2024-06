Ucraina-Belgio diretta Euro 2024: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Euro 2024, il calendario completo

Euro 2024, le classifiche dei gironi

Ucraina-Belgio, l'orario

La sfida Ucraina-Belgio andrà in scena oggi, mercoledì 26 giugno, alle ore 18 alla Stuttgart Arena di Stoccarda.

Dove vedere Ucraina-Belgio in diretta tv

Ucraina-Belgio sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro sulla Rai. Opzione "Diretta Gol" sul canale 251, con la possibilità di vedere in contemporanea anche Slovacchia-Romania.

Dove vedere Ucraina-Belgio in streaming

Ucraina-Belgio sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e RaiPlay. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Per quanto concerne le app gestite da Sky, è necessario inserire i dati del proprio abbonamento per assistere agli eventi in palinsesto.