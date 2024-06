Ilicic e la frase di Rice: “Ecco cosa mi ha detto in campo”

Ilicic e i complimenti di Rice prima di Inghilterra-Slovenia

"Mi fa piacere che la mia storia sia stata di ispirazione", ha ammesso Josip Ilicic nel dopo gara di Inghilterra-Slovenia, ai microfoni di Sky Sport, tornando sul periodo che lo ha visto costretto a stare lontano dal terreno di gioco. Un momento, coinciso con l'era Covid, superato nonostante le tantissime difficoltà. E oggi, l'ex gioiello dell'Atalanta può finalmente parlarne con il sorriso, anche con avversari come Declan Rice, centrocampista dell'Arsenal che ha compiuto un gesto non banale sul prato di Colonia: "Anche oggi, appena entrato in campo, Rice mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che mi rispetta molto - ha rivelato lo sloveno -. Sono contento che la mia storia personale sia conosciuta in tutto il mondo".