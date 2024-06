Romania agli ottavi di finale degli Europei: quando può affrontare l'Italia

Romania e Belgio si qualificano per gli ottavi di finale di Euro 2024 : la Slovacchia chiude al terzo posto, mentre l'Ucraina è eliminata. Questo il responso del Gruppo E, il più equilibrato e incerto. Le quattro squadre chiudono tutte a quattro punti: gli uomini di Iordanescu terminano in testa e finiscono nella parte sinistra del tabellone insieme all'Italia. Romania e gli azzurri potrebbero incontrarsi in semifinale. Il Belgio affronterà invece la Francia negli ottavi. La Slovacchia, che ha chiuso al terzo posto, attende di conoscere l'esito delle sfide serali: potrebbe affrontare l'Inghilterra (e a quel punto diventare possibile avversaria degli azzurri nei quarti) o la Spagna.

La Romania chiude in testa

La Romania chiude al primo posto il girone, grazie all'1-1 contro la Slovacchia. Primo tempo equilibrato: Slovacchia ad un passo dal vantaggio al 22': punizione di Haraslin che attraversa tutto lo specchio della porta e pallone che si perde a pochi centimetri dal palo. Un minuto più tardi gli uomini di Calzona sbloccano il risultato: cross di Kucka e imperioso stacco di testa di Duda: per il centrocampista del Verona è il primo gol nel torneo. Il pareggio della Romania arriva tredici minuti dopo: Hagi si procura un calcio di rigore che Marin, centrocampista dell'Empoli, trasforma. Nella ripresa (con le squadre in campo sotto una pioggia battente) doppia occasione per la Romania (con Dragus e Marin) e tentativo pericoloso di Haraslin per la Slovacchia, con la palla che sfiora il palo. Nel finale i ritmi si abbassano e le due squadre sembrano accontentarsi del pareggio.

