Chiellini: “Di Lorenzo e Kvaratskhelia non si muoveranno mai. Successe anche a me”

Chiellini: "Di Lorenzo e Kvaratskhelia non si muoveranno da Napoli"

A margine del Conte Day, Giorgio Chiellini ha svelato un retroscena che ha caratterizzato la sua esperienza alla Juventus, nei giorni che hanno aperto il ciclo di Antonio Conte in bianconero da allenatore della prima squadra. Facile il parallelismo con le situazioni di Kvaratskhelia e Di Lorenzo, seppur in contesti differenti: “Mi è sembrato di risentire le stesse parole dieci anni dopo - ha rivelato l'ex capitano della Vecchia Signora -. Alla Juve venivamo da due settimi posti e iniziarono ad esserci delle voci anche su di me, sulla possibilità di lasciare la Juve. Antonio mi venne vicino in uno dei primi allenamenti e mi disse: sento circolare voci che non mi piacciono, tu non vai da nessuna parte. Resti qui. E lo stesso ha fatto con Di Lorenzo e Kvaratskhelia, quindi possono stare tranquilli e rimanere concentrati sul Napoli, perché non si muoveranno mai. Mi è sembrato di sentire le stesse parole 10-12 anni dopo".