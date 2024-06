Portogallo, Turchia e Georgia agli ottavi di Euro 2024: chi può affrontare l'Italia

Georgia-Portogallo 2-0: si sblocca Kvaratskhelia, Ronaldo ko

La Georgia di Sagnol sblocca subito la sfida di Gelsenkirchen, approfittando di uno svarione difensivo di Antonio Silva e finalizzando la prima azione della partita con Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli destinata a rimanere alla corte di Antonio Conte. Diagonale chirurgico e Diogo Costa battuto. Nella ripresa, non molla la selezione georgiana, che chiude la pratica con il rigore realizzato dal solito Mikautadze. Troppo nervoso Cristiano Ronaldo, ammonito per proteste in apertura di match, per un mancato fischio dello svizzero Scharer. Mamardashvili, per la Georgia, si conferma portiere di assoluto livello e autentico trascinatore dei suoi, che chiudono al terzo posto questo splendido girone F.

Repubblica Ceca-Turchia 1-2: Calhanoglu in gol, cechi eliminati

Ad Amburgo la gara cambia dopo meno di 20 minuti, quando Antonin Barak rischia in mezzo al campo e perde una palla sanguinosa, fino ad essere costretto a fermare la ripartenza della Turchia con un pestone meritevole di secondo giallo. La partita e l'Europeo del centrocampista della Fiorentina finiscono nel peggiore dei modi. La Repubblica Ceca prova a reagire, sprecando una clamorosa palla gol con Jurasek nel primo tempo e rispondendo con Soucek al momentaneo vantaggio di Calhanoglu, ma senza riuscire a conquistare una vittoria che sarebbe valsa il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2024. Qualificata alla fase ad eliminazione diretta la nazionale allenata da Vincenzo Montella, premiata dal successo all'esordio con la Georgia e dalla vittoria targata Tosun nel finale del match di oggi. Turchia seconda, Repubblica Ceca fuori.