Euro 2024, i gol più belli della terza giornata

Calhanoglu (Turchia), Repubblica Ceca- Turchia 2-1

La bellezza di questo gol sta nei tempi e nei modi dell’esecuzione: Calhanoglu colpisce al volo, quasi d’istinto, la palla con l’esterno, la botta è secca, il pallone tocca il palo interno e va in rete. VOTA

Zaccagni (Italia), Croazia-Italia 1-1

Al di là dell’importanza, la prodezza (perché di prodezza si tratta) di Zaccagni dà il senso dell’incoscienza: l’Italia è quasi fuori, è l’ultimo pallone, glielo porge Calafiori e l’azzurro prova il tiro a giro, alla Del Piero, alla Insigne e ora diventerà anche alla Zaccagni. VOTA

Ndoye (Svizzera), Svizzera-Germania 1-1

E’ un gol costruito a Bologna, assist di Freuler, zampata in tuffo di Ndoye. VOTA

Füllkrug (Germania), Svizzera-Germania 1-1

La Germania è a un passo dalla prima sconfitta dell’Europeo, ma il centravantone di riserva la salva con un gol da padrone dell’area di rigore: cross da sinistra di Raum, stacco con perfetto tempismo, colpo di testa e palla in rete. VOTA

Sabitzer (Austria), Olanda-Austria 2-3

L’attacco parte proprio da Sabitzer, che tocca verso Baumgarnter e si fa restituire la palla in area di rigore, in una posizione defilata, eppure la botta dell’austriaco stordisce Verbruggen. VOTA

Kvaratskhelia (Georgia), Georgia-Portogallo 2-0

Come qualità non è un gol stratosferico, ma va inserito in questa galleria perché è storico. Nasce da un errore di Antonio Silva, scatta il contropiede georgiano, Mikautadze mette Kvaratskhelia davanti a Diogo Costa e la Georgia fa il primo passo verso gli ottavi. VOTA