Chi vincerà l’Europeo? L’algoritmo fa una previsione a sorpresa. E l’Italia…

Euro 2024, la previsione dell'algoritmo sul vincitore dopo la fase a gironi

Secondo le simulazioni del supercomputer di Opta, infatti, l'Inghilterra rimane la favorita con una probabilità del 20% di vincere il torneo, leggermente superiore alla probabilità pre-torneo (19,9%), nonostante non abbia brillato nella fase a gironi. Subito dietro la Spagna (17,2%) e la Germania (15,8%). Francia appena fuori dal podio con il 13,4%.

E l'Italia?

E l'Italia? Decisamente più basse le probabilità di alzare il trofeo per gli Azzurri secondo l'algoritmo: solo il 4,9%. In ordine, invece, il 57% di probabilità di arrivare ai quarti, il 23,3% per raggiungere le semifinali e il 12,8% di essere in finale.