Futuro Kvaratskhelia, De Laurentiis e Manna in Germania: incontro positivo

ROMA - Per il Napoli Kvaratskhelia rimane il perno su cui costruire il nuovo progetto. Viaggio positivo del Napoli a Dusseldorf per ribadire all’agente del georgiano la sua centralità nel corso firmato Antonio Conte. Per gli azzurri è incedibile. Il presidente De Laurentiis, insieme a Chiavelli e Manna , hanno messo in chiaro una volta per tutte la loro intenzione . Dall’altra parte sono arrivati segnali positivi. Il Napoli, dal canto suo, è anche pronto ad un adeguamento del contratto.

L’intenzione del Napoli e le parole di Conte

"Ho posto solo una condizione al presidente, decido io chi resta e chi va via. Di Lorenzo top player, Kvara resta e che non diventi un ritornello”. Antonio Conte durante la sua presentazione è stato chiaro. Il gioiello georgiano deve rimanere. Dall’altra parte la risposta: “Conte ha detto che resto? Non lo so ancora. Rispetto Conte perché è uno dei migliori allenatori al mondo, rispetto Napoli e amo Napoli ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere, lo farò dopo gli Europei. Non so ancora dare una risposta certa sul mio futuro. Ora sono felice qui con la Georgia, non vedo l’ora di giocare contro la Spagna”. Adesso segnali positivi. Si aspetta la conferma definitiva.