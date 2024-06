Germania, speranza Rüdiger: in campo con una lesione

Nagelsmann gli chiede il recupero miracoloso perché già non potrà contare sull'altro centrale Tah, che è squalificato e verrà sostituito da Schlotterbeck. Nei giorni scorsi su Rüdiger il direttore tecnico Rudi Völler era stato molto pessimista: «Mancano pochi giorni, non credo che ce la farà». Da qualche ora però l'umore dei tedeschi è cambiato. In caso di forfait, in difesa potrebbe giocare Anton dello Stoccarda. Ma un po' di preoccupazione c'è perché il centrale di origine uzbeka ha appena due presenze in nazionale e una sola partita da titolare. In alternativa Nagelsmann potrebbe arretrare l'ex juventino Emre Can.