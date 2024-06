Atletico Madrid, ufficiale l'addio di tre calciatori: uno interessa al Napoli

L'Atletico Madrid saluta Hermoso, Depay e Paulista. Napoli alla finestra

Ai titoli di coda l'avventura con i Colchoneros di Mario Hermoso, Memphis Depay e Gabriel Paulista, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Ad annunciare la loro partenza è stato proprio il club capitolino, che ha voluto salutare così i suoi tesserati: "Mario Hermoso, Memphis Depay e Gabriel Paulista affronteranno una nuova tappa professionale a partire dal prossimo anno e non continueranno a vestire i colori biancorossi". Per il difensore spagnolo, che lascia dopo cinque stagioni nelle quali ha messo a referto 174 partite ufficiali e 10 gol, resta vivo l'interesse del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha necessariamente bisogno di rinforzare il pacchetto arretrato. In attesa di sviluppi sul fronte Buongiorno, infatti, Hermoso potrebbe rappresentare una buona opportunità a parametro zero. L'ostacolo, al momento, sembra essere l'ingaggio, oltre al canonico bonus alla firma e commissioni da destinare agli agenti. La società partenopea, in tal senso, non ha fretta, ma è chiaro che un profilo come Hermoso (29 anni, ndr) rimarrà difficilmente sul mercato degli svincolati.