Inghilterra ai quarti grazie a Bellingham e Kane: Slovacchia di Calzona ko ai supplementari

Slovacchia ai quarti di Euro 2024: vittoria storica contro l'Inghilterra

Gli slovacchi, infatti, gestiscono meglio la partita nel primo tempo - le tre ammonizioni ricevute dagli inglesi ne sono la prova - e passano in vantaggio con il solito Ivan Schranz al 25' (l'esterno dello Slavia Praga ora è il capocannoniere del torneo insieme a Musiala e Mikautadze). La seconda frazione riprende con gli uomini di Gareth Southgate che alzano i giri del motore: Foden trova subito il pareggio al 50', ma il Var annulla tutto per una posizione di fuorigioco. Nel finale anche la fortuna non è dalla parte dell'Inghilterra, con Rice colpisce il palo. Al 95', però, arriva la fiammata del campione: Jude Bellingham trova il pareggio in rovesciata, portando la partita ai tempi supplementari. Nemmeno il tempo di cominciare gli extra-time e Harry Kane porta i suoi sul 2-1, risultato definitivo dopo 120'. L'Inghilterra, con più difficoltà del previsto, affronterà quindi la Svizzera nei quarti di finale di Euro 2024 il prossimo 6 luglio a Düsseldorf.