Francia-Belgio Euro 2024: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Francia-Belgio, l'orario

Francia-Belgo andrà in scena oggi, lunedì 1° luglio, alle ore 18 al Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf.

Dove vedere Francia-Belgio in diretta tv

Francia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport.

Dove vedere Francia-Belgio in streaming

Francia-Belgio sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Deschamps

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Thuram, Mbappé. CT: Deschamps.

A disposizione: 1 Samba, 23 Areola, 2 Pavard, 3 Mendy, 21 Clauss, 24 Konaté, 6 Camavinga, 18 Zaire-Emery, 19 Fofana, 9 Giroud, 11 Dembelé, 12 Kolo Muani, 20 Coman, 25 Barcola.

La probabile formazione di Tedesco

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Doku; Lukaku. CT: Tedesco.

A disposizione: 12 Kaminski, 13 Sels, 2 Debast, 15 Meunier, 6 Witsel,9 Trossard, 16 Vranckx, 18 Mangala, 23 Vermeeren, 25 De Cuyper, 11 Ferreira Carrasco, 19 Bakayoko, 17 De Ketelaere, 20 Openda.

Francia-Belgio, la cronaca

Entrambe le nazionali arrivano da una fase a gironi decisamente al di sotto delle aspettative, essendosi qualificate agli ottavi di finale come seconde. Mbappé e compagni si sono piazzati dietro l'Austria nel girone D mentre il Belgio, pur essendo arrivato a pari punti, è arrivato sotto la Romania.