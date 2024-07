Portogallo-Slovenia diretta Euro 2024: segui la partita degli ottavi LIVE

La tentazione di considerare il Portogallo come strafavorita è forte, ma guai a prendere sotto gamba la sorprendente Slovenia di Matjaz Kek . A Francoforte, Cristiano Ronaldo (ancora a secco a Euro 2024 ) e compagni si presentano come i trionfatori del Gruppo F . Leao torna dal 1' dopo la squalifica. Il rinato Josip Ilicic e soci, da parte loro, hanno chiuso come terza forza del Girone C senza sconfitte, dietro a Inghilterra e Danimarca , in virtù di tre pareggi. È Portogallo-Slovenia : la vincente sfiderà la Francia (che nell'altra partita di oggi ha eliminato il Belgio di Lukaku ) ai quarti. Segui il match degli ottavi in diretta dal pre al post partita.

21:08

8' - Ronaldo a terra in area

Leao serve Ronaldo che si smarca in area e finisce a terra: non c'è niente per Orsato che invita il fenomeno portoghese a rialzarsi.

21:04

4' - Occasione Leao

Leao subito vicino al gol: il cross di Bruno Fernandes trova pronto l'attaccante del Milan ma il suo tiro viene deviato in angolo. Altra occasione sul successivo corner con la conclusione al volo di Ruben Dias che finisce sul fondo.

21:01

1' - Inizia Portogallo-Slovenia

Un minuto di silenzio per la scomparsa di Manuel Fernandes, leggenda dello Sporting, e poi si parte: è iniziata Portogallo-Slovenia. Calcio d'inizio affidato a CR7 e ai suoi.

20:55

È il momento degli inni nazionali

È il momento degli inni nazionali alla Frankfurt Arena, si parte con quello sloveno. Lo stadio di Francoforte chiude stasera il suo cammino europeo: Portogallo-Slovenia sarà l'ultima partita ospitata per Euro 2024.

20:50

Pronostico Portogallo-Slovenia

20:45

Cristiano Ronaldo, il record negativo

Cristiano Ronaldo non ha segnato alcun gol nelle sue ultime sette presenze con il Portogallo tra Europei e Mondiali: è la sua serie più lunga senza reti tra i due tornei. Ha effettuato 19 tiri totali nelle due competizioni dopo la sua ultima rete, contro il Ghana nella Coppa del Mondo 2022.

20:38

Portogallo-Slovenia, i precedenti

Questo sarà solo il secondo match in assoluto tra Portogallo e Slovenia; il precedente risale a marzo di quest'anno: vittoria in amichevole della Slovenia a Lubiana per 2-0. Il Portogallo detiene il record per la vittoria con il margine più ampio negli ottavi di finale tra Europei e Mondiali: 6-1 contro la Svizzera nella Coppa del Mondo 2022. La Slovenia giocherà la sua prima partita nella fase a eliminazione diretta tra Europei e Mondiali, mentre per il Portogallo questa sarà la 26ª gara di questo tipo. Tuttavia, dopo aver vinto EURO 2016, il Portogallo ha perso tre delle quattro sfide nella fase a eliminazione diretta tra Europei e Coppa del Mondo (1V).

20:30

Chi è l'arbitro di Portogallo-Slovenia

Ci sarà anche un po' d'Italia in campo a Francoforte: sarà il nostro Daniele Orsato a dirigere la sfida tra Portogallo e Slovenia. Terza presenza a Euro 2024 per l'arbitro italiano e gli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. In Sala VAR Massimiliano Irrati in qualità di Video Assistant Referee e Paolo Valeri come AVAR. Il quarto uomo è il norvegese Espes Eskas.

20:20

Portogallo e Slovenia in campo per il riscaldamento

A 40 minuti dall'inizio del match, Portogallo e Slovenia sono scese in campo alla Frankfurt Arena per il riscaldamento.

20:15

Portogallo-Slovenia, dove vederla in tv e streaming

20:00

Portogallo-Slovenia, le formazioni ufficiali

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao. Ct: Martinez

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnic, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. Ct: Kek

Frankfurt Arena, Francoforte, Germania