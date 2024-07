Romania-Olanda Euro 2024: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Romania-Olanda, l'orario

Romania-Olanda andrà in scena oggi, martedì 2 luglio, alle ore 18 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Dove vedere Romania-Olanda in diretta tv

Romania-Olanda sarà trasmessa in diretta tv da Sku sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Dove vedere Romania-Olanda in streaming

Romania-Olanda sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. L'app della Rai non prevede costi aggiuntivi. Potrete seguire la partita in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Iordanescu

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Sorescu; M. Marin; Hagi, R. Marin, Stanciu, Mihaila; Dragus. A disposizione: Moldovan, Tarnovanu, Rus, Nedelcearu, Mogos, Racovitan, Cicaldau, Olaru, Sut, Alibec, Puscas, Coman, Man, Birligea.

Indisponibili: -. Squalificati: Bancu. Diffidati: Burca, M. Marin, R. Marin, Puscas.

La probabile formazione di Koeman

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Akè; Schouten, Reijnders; Frimpong, Simons, Gakpo; Depay. A disposizione: Bijlow, Flekken, Geertruida, De Ligt, Van de Ven, Blidn, Wijnaldum, Veerman, Maatsen, Gravenberch, Weghorst, Malen, Brobbey, Zirkzee, Bergwijn.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Schouten, Veerman. CT: Koeman.

Romania-Olanda, la cronaca

Reduce dalla delusione dell'ultima sconfitta contro l'Austria che li ha mandati al terzo posto nel girone, l'Olanda è chiamata a risollevarsi. La prima fase del torneo non è stata particolarmente entusiasmante per la squadra di Koeman. Al contrario di quello della Romania che è riuscita ad arrivare prima nel girone mettendosi alle spalle il Belgio. Stanciu e compagni sono galvanizzati da un'ottima prima fase e questo sarà un fattore importante.