Follia agli Europei: il costo di un biglietto per Spagna-Germania è senza senso

Fino a 12mila euro per un biglietto. Per Germania-Spagna. Per il quarto di finale di Euro 2024 in programma venerdì a Stoccarda. Prezzi folli, alle stelle, per una partita dalla grande attesa che però non giustifica tali cifre. Ne parla il quotidiano Bild che fa riferimento ai rivenditori che stanno cercando di piazzare alle stelle i tagliandi del match. Si parla addirittura di biglietti dai 6mila ai 12mila euro per posti neppure troppo privilegiati o distanti dal campo.