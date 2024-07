Romania-Olanda diretta Euro 2024: la partita degli ottavi Europei LIVE

A Monaco di Baviera la solita vecchia Olanda, nobile decaduta a caccia di talenti per ritornare ai fasti di un tempo, cercherà gloria contro una Romania in grado di esprimere un calcio solido e efficace, in cerca di eguagliare il suo miglior piazzamento agli Europei: i quarti del 2000. Segui tutti gli aggiornamenti su Romania-Olanda in diretta dal pre al post partita.