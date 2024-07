Austria-Turchia diretta Euro 2024: gol di Demiral LIVE

21:28

28' - Più Turchia che Austria

Montella sta vincendo, per ora, la sfida nella sfida con Rangnick. La Turchia tiene bene il campo ed è avanti di un gol.

21:23

23' - Demiral di testa

Colpo di testa di Demiral su calcio d'angolo battuto da Guler: palla di poco alta sulla traversa.

21:19

19' - Guler da lontanissimo: fuori

Tentativo da distanza siderale di Guler, la palla termina abbondantemente a lato.

21:17

17' - Manovra avvolgente dell'Austria

L'Austria prova a ragionare con una fitta circolazione di palla.

21:11

11' - Ammonito Kokcu

Primo cartellino giallo della gara, ammonito il turco Kokcu.

21:06

6' - Avvio di gara vibrante, Baumgartner sciupa

Altro tentativo di reazione immediata dall'Austria. Ancora Baumgartner. Clamorosa la seconda chance fallita: la palla sfila sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, provvidenziale l'anticipo di Demiral.

21:03

3' - Baumgartner pericoloso

Diagonale di Baumgartner, palla sul fondo di un nulla.

21:01

1' - Gol di Demiral, Austria-Turchia 0-1

Partenza sprint della Turchia, che passa immediatamente in vantaggio con Demiral! Sono bastati 57 secondi alla nazionale allenata da Montella per sbloccare la partita: Baumgartner salva poco prima della linea ma colpisce in pieno Posch. Azione rocambolesca, sulla palla vagante si avventa Demiral: tap-in risolutivo. Sinistro potente sotto la traversa dell'ex Sassuolo, Juve e Atalanta.

21:01

1' - Partiti

Calcio di inizio di Austria-Turchia. Subito pericoloso Sabitzer.

20:56

Inno dell'Austria

Inno nazionale dell'Austria: Land der Berge, Land am Strome.

20:55

Inno della Turchia

Inni nazionali. Si inizia con la Marcia di Indipendenza turca.

20:54

Austria e Turchia entrano in campo

Austria e Turchia fanno il loro ingresso in campo a Lipsia.

20:48

Austria-Turchia, lo spettacolo dei tifosi

Lo spettacolo dei tifosi a Lipsia per assistere ad Austria-Turchia. VEDI LE FOTO